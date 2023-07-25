Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi

Emekli ve memur zam düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde, memur maaşları da %17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Bu düzenlemelerle birlikte memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 TL'lik seyyanen zam ödemesi de yapıldı.
Temmuz ayı zammıyla birlikte ülkemizdeki 16 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur maaşlarına kavuştu. Bu düzenlemeyle birlikte memurların maaşlarına %17.55'lik bir artış yansıtıldı. Ayrıca memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 lira seyyanen zam ödemesi de yapıldı. Memur emeklileri için ise %25 zam farkı uygulandı. Bu düzenlemeye göre, emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemenin tutarı, bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artış gösterdi. Aynı şekilde emeklilik maaşının alt sınırı da değişti.
Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.