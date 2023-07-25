Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi

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Temmuz ayı zammıyla birlikte ülkemizdeki 16 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur maaşlarına kavuştu. Bu düzenlemeyle birlikte memurların maaşlarına %17.55'lik bir artış yansıtıldı. Ayrıca memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 lira seyyanen zam ödemesi de yapıldı. Memur emeklileri için ise %25 zam farkı uygulandı. Bu düzenlemeye göre, emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemenin tutarı, bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artış gösterdi. Aynı şekilde emeklilik maaşının alt sınırı da değişti.