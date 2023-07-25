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Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi

Emekli ve memur zam düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde, memur maaşları da %17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Bu düzenlemelerle birlikte memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 TL'lik seyyanen zam ödemesi de yapıldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 09:06 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 09:06
Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi 1

Temmuz ayı zammıyla birlikte ülkemizdeki 16 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur maaşlarına kavuştu. Bu düzenlemeyle birlikte memurların maaşlarına %17.55'lik bir artış yansıtıldı. Ayrıca memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 lira seyyanen zam ödemesi de yapıldı. Memur emeklileri için ise %25 zam farkı uygulandı. Bu düzenlemeye göre, emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemenin tutarı, bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artış gösterdi. Aynı şekilde emeklilik maaşının alt sınırı da değişti.

Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi 2

Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + aylık alana ekstra ödeme! Ağustos 2023 güncel maaş tablosu şekillendi 3

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


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