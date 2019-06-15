Turizm çalışanına tazminat hakkı! Tazminat, işsizlik maaşı nasıl alınır?
Bu yıl altın yılını yaşayan turizm sektöründe istihdam yeni sezonla birlikte arttı. Ancak sezonluk çalışanların pek çoğu tazminat, izin, işsizlik maaşı gibi haklarını bilmiyor. Peki otel çalışanlarının hakları nelerdir? Tazminat, işsizlik maaşı nasıl alınır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, turizm çalışanlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte detaylar...
Ülkemizde turizm sektörü son 2 yıldır rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkemize yabancı turist akını yaşanırken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yerli turistin ilgisi otelleri ihya etti. Yeni sezonla birlikte oteller önemli sayıda personel alımı yaparken, bu sektörde çalışanların sorunları da yine gündeme geldi.
SEZONLUK SÖZLEŞME
Her çalışanın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve işsizlik maaşı gibi hakları var. Ancak bu durum mevsimlik sözleşmeler yapan çalışanlarda biraz farklı uygulanıyor. Turizm çalışanları sezonluk olarak 'belli süreli sözleşme' statüsünde oluyor. Öncelikle hemen söyleyelim bu süre bittiğinde eğer sözleşmeniz feshediliyorsa işsizlik maaşını hak ediyorsunuz.
Yasal dayanağınız da 4447 sayılı Yasa'nın 51. maddesinin d bendi. Bu yüzden sözleşme bitiminde mutlaka işsizlik maaşına başvurun. Burada işsizlik maaşının diğer kuralları da önemli. Son 120 günde primlerinin ödenmesi ve son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olup işsizlik priminin de yatırılmış olması şartı var.
1 YILA DİKKAT!
Fakat birçok turizm işletmesi sözleşmeyi feshetmek yerine askıya alıyor. Bu durumda bir nevi ücretsiz izin durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fesih olmadığı için de işsizlik maaşı hakkı ortadan kayboluyor. Ancak yeni sezonda mutlaka işe alınmanız gerekiyor. Tazminat meselesi ise yine farklı değerlendiriliyor. Eğer tek sezonluk bir sözleşme yapıldıysa 1 yıl dolmadığı için tazminat hakkı doğmuyor.