Turizm çalışanına tazminat hakkı! Tazminat, işsizlik maaşı nasıl alınır?

1 YILA DİKKAT!

Fakat birçok turizm işletmesi sözleşmeyi feshetmek yerine askıya alıyor. Bu durumda bir nevi ücretsiz izin durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fesih olmadığı için de işsizlik maaşı hakkı ortadan kayboluyor. Ancak yeni sezonda mutlaka işe alınmanız gerekiyor. Tazminat meselesi ise yine farklı değerlendiriliyor. Eğer tek sezonluk bir sözleşme yapıldıysa 1 yıl dolmadığı için tazminat hakkı doğmuyor.