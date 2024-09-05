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EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur'luya 15.091 TL maaş...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon oranını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ağustos ayında enflasyon, beklentilerin bir miktar üzerinde gelerek yüzde 2,47 olarak gerçekleşmiş oldu. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 zammına yönelik yapılan hesaplamaları yeniden şekillendirdi. Peki, yılın başında emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte 2 aylık oran ve 6 aylık enflasyon tahminleri ile kalem kalem aylıklar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 06:44 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 06:44
EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur’luya 15.091 TL maaş... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden 2025 yılı maaşlarına odaklanmış durumda. Ocak ayında 2024'ün 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek zam, emeklilerin yeni yılda ilk maaşlarına yansımış olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte tahminlere göre yeni maaş tabloları...

EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur’luya 15.091 TL maaş... 2

Ağustos Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu %3,23 olarak açıklamıştı. Ağustos ayı verisi ise %2,47 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık enflasyon toplamı %5,78 oldu ve 6 aylık enflasyonun hesaplanmasında ilk iki ayın katkısı netleşti.

EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur’luya 15.091 TL maaş... 3

Merkez Bankası'nın 2024 Tahminleri ve Beklentiler

Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini %38 olarak belirlerken, tahmin aralığının üst bandı %42 olarak açıklandı. Eğer 2024 enflasyonu %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı %10,64 olacak. Enflasyon %42'ye ulaşırsa, zam oranı %13,84'e kadar çıkabilecek.

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