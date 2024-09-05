EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur'luya 15.091 TL maaş...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden 2025 yılı maaşlarına odaklanmış durumda. Ocak ayında 2024'ün 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek zam, emeklilerin yeni yılda ilk maaşlarına yansımış olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte tahminlere göre yeni maaş tabloları...

2 Ağustos Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu %3,23 olarak açıklamıştı. Ağustos ayı verisi ise %2,47 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık enflasyon toplamı %5,78 oldu ve 6 aylık enflasyonun hesaplanmasında ilk iki ayın katkısı netleşti.