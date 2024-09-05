EMEKLİYE YÜZDE 10.64 ZAM: 6 aylık tahminle tüm hesaplar değişti! Ocakta SSK Bağ-Kur'luya 15.091 TL maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden 2025 yılı maaşlarına odaklanmış durumda. Ocak ayında 2024'ün 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek zam, emeklilerin yeni yılda ilk maaşlarına yansımış olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte tahminlere göre yeni maaş tabloları...
Ağustos Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu %3,23 olarak açıklamıştı. Ağustos ayı verisi ise %2,47 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık enflasyon toplamı %5,78 oldu ve 6 aylık enflasyonun hesaplanmasında ilk iki ayın katkısı netleşti.
Merkez Bankası'nın 2024 Tahminleri ve Beklentiler
Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini %38 olarak belirlerken, tahmin aralığının üst bandı %42 olarak açıklandı. Eğer 2024 enflasyonu %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı %10,64 olacak. Enflasyon %42'ye ulaşırsa, zam oranı %13,84'e kadar çıkabilecek.