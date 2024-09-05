1 Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu desteklerin pek çoğu memur maaş katsayısındaki artışla zamlanıyor. Ocak ayında belli olacak yeni memur maaş katsayısı, yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınına bakanlara, ailelere kadar pek çok kesime ödenen parayı artıracak.



2 Ocak'ta memurlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Burada ipucu Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. Programda 2024 yılı enflasyonun yüzde 41.5 olarak beklendiği yer aldı. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların maaş katsayısındaki artış da yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31'e ulaşacak. Bu orana göre sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek: