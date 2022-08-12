Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL'ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası
Bankaların yarışı emeklilerin promosyon tutarlarını iyice artırdı. Kimi maaş taşıyana, banka ürünlerini kullananlara ödemeyi artırıyor. Emekli yakınını getirenler de kazanıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank, Denizbank, Yapı Kredi, ING, Garanti, TEB vb. bankaların sağladığı imkanlar neler? Yüksek promosyon imkanından yararlanmak isteyen emekliler nelere dikkat etmeli? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
12.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 12.08.2022 07:00
Promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödenmeye başladı. Halen 5 banka 7 bin lira ve üstü promosyon veriyor.