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Haberler Ekonomi Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL'ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL'ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

Bankaların yarışı emeklilerin promosyon tutarlarını iyice artırdı. Kimi maaş taşıyana, banka ürünlerini kullananlara ödemeyi artırıyor. Emekli yakınını getirenler de kazanıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank, Denizbank, Yapı Kredi, ING, Garanti, TEB vb. bankaların sağladığı imkanlar neler? Yüksek promosyon imkanından yararlanmak isteyen emekliler nelere dikkat etmeli? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
12.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 12.08.2022 07:00
Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL’ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

Emeklilerin promosyon kazancı bankaların kampanyalarıyla iyice yükseldi.

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Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL’ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

2020 yılında 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen promosyon tutarı, şimdi 10 katına çıktı.

Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL’ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

Promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödenmeye başladı. Halen 5 banka 7 bin lira ve üstü promosyon veriyor.

Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL’ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

Yüksek promosyondan yararlanmak şunlara dikkat etmek gerekiyor:

Emekliye yüksek promosyon rehberi! Ödeme 7750 TL’ye kadar çıktı: Banka seçmenin, değiştirmenin yol haritası

- TAAHHÜT SÜRESİ DOLANLAR: 3 yıllık promosyon taahhüt süresini dolduran istediği bankayı seçebiliyor. Kendi bankasındaki yeni promosyon tutarından yararlanabildiği gibi, başka bankaya da geçebiliyor.

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