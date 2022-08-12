EYT’nin Hazine’ye maliyeti belli oldu! İşte EYT’de konuşulan 3 formül! 8 Eylül 1999 öncesi işe giren...

Uzmanlar, EYT'lilerin bir kısmının tekrar çalışacağını veya emekli olanların yerine yeni istihdamlar ile vazgeçilen primin bir kısmın yeniden kazanılacağını ve prim için borçlananların ödemelerini hesaba katarak bu maliyetin daha da düşeceğini hesapladı. Bu çerçevede, yükün aydan aya hem kademelendirileceğini hem de düşeceğini belirtti. Uzmanlar söz konusu yükü "katlanılabilir" olarak nitelendirdi.