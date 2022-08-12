EYT'nin Hazine'ye maliyeti belli oldu! İşte EYT'de konuşulan 3 formül! 8 Eylül 1999 öncesi işe giren...
Emeklilikte Yaşa Takılan 3 milyon kişi hükümetten gelecek müjdeyi bekliyor. EYT'de herkesin bir anda emekli olması yapılacak düzenleme kapsamında pek mümkün görünmüyor. Bunun yerine kademe kademe emeklilik gündemde. EYT'nin ilk yılında Hazine'ye maliyeti de belli oldu. İşte 10 soruda EYT'nin merak edilenleri
Belirlenecek modele göre, emekli olmak için yıl ve prim gününü doldurmak gerekiyor. Mesela, emeklilikte süre şartı 25 yıl olarak alındığında; kişi, 25 yılı doldursa bile prim gününü doldurmamış olabiliyor. Benzer şekilde, 1999'un eylül ayı öncesinde işe giren kişinin de 25 yılı dolmamış kabul ediliyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bu nedenle emeklilik zamanı, 2024'e kayabiliyor. Bu kapsamda EYT'de emekliliklerin topluca değil, parça parça gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla düzenlemeden ilk etapta şartları taşıyan yaklaşık bir milyon kişinin yararlanması öngörülüyor. Vazgeçilen primlerle birlikte EYT'nin ilk yılında hazineye 90-110 milyar lira arası bir maliyet getirmesi bekleniyor.
Uzmanlar, EYT'lilerin bir kısmının tekrar çalışacağını veya emekli olanların yerine yeni istihdamlar ile vazgeçilen primin bir kısmın yeniden kazanılacağını ve prim için borçlananların ödemelerini hesaba katarak bu maliyetin daha da düşeceğini hesapladı. Bu çerçevede, yükün aydan aya hem kademelendirileceğini hem de düşeceğini belirtti. Uzmanlar söz konusu yükü "katlanılabilir" olarak nitelendirdi.
EYT PROBLEMİNİN KAYNAĞI NE?
8 Eylül 1999 öncesi işe girmiş olanlar için emeklilikte yaş şartı aranmıyordu. O dönemde yıl ve prim gününü dolduran emekli olabiliyordu. Daha sonra emeklilik için kademeli olarak yaş şartı getirilmişti. Bu da EYT sıkıntısını ortaya çıkarmıştı.