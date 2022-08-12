12 Ağustos 2022 akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ZAMLI fiyat listesi... ⛽BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM SON DAKİKA!

Motorin, benzin, LPG'ye zam mı geldi, ne kadar? sorusu milyonlarca sürücü tarafından araştırma konusu oldu. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,36 dolardan işlem görüyor. Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu kapsamda brent petroldeki yükselişle birlikte benzin, motorin, LPG'ye zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son olarak bir çnceki gün motorine 1 TL indirim gelmişti. Peki 12 Ağustos 2022 akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte BENZİN, MOTORİN, LPG İstanbul, Ankara fiyat listesi...