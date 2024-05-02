Emekliye 4 aylık enflasyon farkı çıktı! Güzel haber geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 2'si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar...

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Emekli maaşlarına yönelik Temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler, emekliler ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşlarının Temmuz ayında bir kez daha zamlanması beklenirken, özellikle en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. İşte yeni verilerle en düşük emekli maaşı ve emekli maaş zammında son durum...

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