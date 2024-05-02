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Emekliye 4 aylık enflasyon farkı çıktı! Güzel haber geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 2'si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar...

Memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden önemli ipuçları geldi. Enflasyon tahminlerine dayanarak yapılan analizler, zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25'i, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 20'yi aşabileceğini gösteriyor. Öte yandan, emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyonlarda taban tutarlar artarken, bazı bankalar ise bu tutarları aşarak rekabeti kızıştırıyor. Bankaların Mayıs ayı kampanyalarıyla birlikte emeklilere sunulan avantajlar göz kamaştırıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur temmuz maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 06:30 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 06:36
Emekliye 4 aylık enflasyon farkı çıktı! Güzel haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar... 1

Emekli maaşlarına yönelik Temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler, emekliler ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşlarının Temmuz ayında bir kez daha zamlanması beklenirken, özellikle en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. İşte yeni verilerle en düşük emekli maaşı ve emekli maaş zammında son durum...

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Emekliye 4 aylık enflasyon farkı çıktı! Güzel haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar... 2

'Emekliler Yılı' kapsamında hazırlanan destek paketi için son hazırlıklar yapılırken, SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı da netleşmeye başladı.

Emekliye 4 aylık enflasyon farkı çıktı! Güzel haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar... 3

Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 11.68 puanlık refah payı ile zam oranları yüzde 49.25'e yükseltilen, en düşük aylık ödemesi de 10 bin lira yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon verileri gösterecek.

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