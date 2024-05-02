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Tarım Kredi Market 2-3 Mayıs kataloğu 2024! 29,90'a düştü; 42 üründe dev indirim! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tiryaki siyah çay...

Mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerde Tarım Kredi indirimlerini kaçırmayın. Yenilikçi ve uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için Tarım Kredi'nin güncel mayıs ayı aktüel kataloğunu inceleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:40 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:40
Tarım Kredi Market 2-3 Mayıs kataloğu 2024! 29,90’a düştü; 42 üründe dev indirim! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tiryaki siyah çay... 1

Yeniden bir haftaya Tarım Kredi fırsatlarıyla başlamak heyecan verici! Zincir marketlerin vazgeçilmezi Tarım Kredi Market, yine dopdolu bir aktüel katalog ile karşımızda. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar her ihtiyaca uygun ürünlerde büyük indirimler sizi bekliyor. Gıda kategorisinde, taze ve kaliteli ürünlerde büyük fırsatlar var. İhtiyacınız olan tüm gıda ürünlerini uygun fiyatlarla bulabileceğiniz Tarım Kredi, sofralarınızı şenlendirmeye hazır. İşte, Tarım Kredi Market 1-3 Mayıs kataloğu...

Tarım Kredi Market 2-3 Mayıs kataloğu 2024! 29,90’a düştü; 42 üründe dev indirim! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tiryaki siyah çay... 2

Islak Mendil: 219, 90 TL

Tarım Kredi Market 2-3 Mayıs kataloğu 2024! 29,90’a düştü; 42 üründe dev indirim! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, tiryaki siyah çay... 3

Granola: 12,90 TL

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