Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?
Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu almaya hazırlanıyor. Araştırmalar başladı, merak edilen pek çok konu var. Peki, bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? Emeklilere ne kadar promosyon ücreti ödenecek? Aynı bankada kalmak mecburi mi? İşte banka promosyonu ile ilgili emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
21.02.2020 07:04
- Son Güncelleme: 21.02.2020 07:04
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