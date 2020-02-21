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Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu almaya hazırlanıyor. Araştırmalar başladı, merak edilen pek çok konu var. Peki, bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? Emeklilere ne kadar promosyon ücreti ödenecek? Aynı bankada kalmak mecburi mi? İşte banka promosyonu ile ilgili emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

21.02.2020 07:04 - Son Güncelleme: 21.02.2020 07:04
Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Emeklilerin şu sıralar gözü-kulağı banka promosyonunda.

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Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere.

Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Hal böyle olunca; emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyen özel bankalar da kampanyalara hız verdi.

Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Bazı bankalar 2017'de belirlenen, maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken; bazıları da tutarı artırdı.

Emekliye yeni promosyon! Bankalar emeklilere ikinci promosyonu ne zaman ödeyecek? 2020 promosyon ücreti ne kadar?

Maaşını taşıyıp, 1 ya da 2 bankacılık ürünü kullananlar bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen emekli başına 100-125-150 lira veriliyor.

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