21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta cuma indirimleri neler?
21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda, Dijitsu 43" FHD uydu alıcılı televizyon 1.2999 TL fiyatıyla en dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de cuma indirimleri neler? İşte 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü indirimleri merakla bekleniyordu. Bluetooth hoparlör, karma çocuk hikayeleri, kulak ve burun kıl alma cihazı, tablet mob temizlik seti, çeşit çeşit tek fiyat plastik ürünler, tencere seti, dikiş makinesi gibi birçok ürün bu kataloğuda bulunuyor. İşte 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Cam Ankastre Set
Davlumbaz:
• Emiş gücü: 650 m3/h
• Ses seviyesi 63 DbA
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Led Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre
Fırın:
• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne
• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• Siyah CAM kontrol paneli
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
• Geniş iç hacmi ve aydınlatma
• Tel ızgara ve 2 adet emaye
Ocak:
• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey
• Otomatik çakmaklı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun