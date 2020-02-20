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570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

İç Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan en önemli yollardan biri olan Çorum'un Kırkdilim mevkisindeki tünel çalışmalarında sona gelindi. 570 milyon liralık yatırım tutarıyla inşa edilen dev tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek.

20.02.2020 19:34 - Son Güncelleme: 20.02.2020 19:34
570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde toplam 2 bin 395 metrelik ilerleme sağlandı.

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570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de, büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar toplam 2 bin 395 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.

570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...

Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalarına geçen yıl ağustos ayında başlanan tünel inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Vali Mustafa Çiftçi, tünel inşaatlarında inceleme yaparak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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