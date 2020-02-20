570 milyonluk dev projede sona gelindi! 2020 Ağustos ayında...
İç Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan en önemli yollardan biri olan Çorum'un Kırkdilim mevkisindeki tünel çalışmalarında sona gelindi. 570 milyon liralık yatırım tutarıyla inşa edilen dev tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek.
20.02.2020 19:34
- Son Güncelleme: 20.02.2020 19:34
Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.
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