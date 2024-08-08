Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?

Milyonlarca emekli için uygulanan sistem değişiyor. OVP'de de yer alan yeni sistem emekliliği değil daha çok çalışmayı önceleyecek. Böylece çok çalışan yüksek maaş alabilecek.
Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi.
Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek.