EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların zam ve fark hesabı...

1 TBMM'de kabul edilerek yasalaşan taban maaş zamlarıyla ilgili farkların ödeneceği tarih de belli oldu. Buna göre 12.500 TL'nin altında maaşı olan yaklaşık 3.7 milyon emekliye 7 Ağustos Çarşamba günü farklar ödenecek.

2 Ödemeler emeklilerin maaş hesaplarına yapılacak. Konuyla ilgili SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.