EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların zam ve fark hesabı...

Taban maaşın 12.500 TL'ye çıkartılmasının ardından 3.7 milyon emekli için ödenecek farklar bugün hesaplara yatırılacak. Emeklilere 2.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak.
TBMM'de kabul edilerek yasalaşan taban maaş zamlarıyla ilgili farkların ödeneceği tarih de belli oldu. Buna göre 12.500 TL'nin altında maaşı olan yaklaşık 3.7 milyon emekliye 7 Ağustos Çarşamba günü farklar ödenecek.
Ödemeler emeklilerin maaş hesaplarına yapılacak. Konuyla ilgili SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Yasa ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilecek.