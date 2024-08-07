Başkan Erdoğan'ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye'yi örnek gösterdiler!

Türkiye'de yerli ve milli gurur TOGG ile birlikte elektrikli araç kullanımının ve teşvikinin artması otomotiv sektörünün önde gelen ülkelerinde manşet olmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın elektrikli araç üretimi için 5 milyar dolarlık teşvik paketi açıklamasını sayfalarına taşıyan Alman Auto Motor Sport, kendileriyle kıyaslayıp Türkiye'yi Batı'ya örnek gösterdi. TOGG'un görüntülerine de yer verilen yazıda yapılan yatırımların Türkiye'nin ekonomik rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde elektrikli araç üretimine ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz" ifadeleri Alman basınında geniş yankı buldu.
KENDİLERİ İLE KIYASLADILAR
Almanya'nın önde gelen otomotiv dergisi Auto Motor Sport, Türkiye'nin otomotiv yatırımlarını örnek gösterdi.
Avrupa ve Türkiye'deki elektrikli araç piyasasının kıyaslandığı yazıda "Almanya'da üretilen elektrikli arabalar herhangi bir fon almıyor" ifadelerine yer verildi.