Başkan Erdoğan'ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye'yi örnek gösterdiler!

Türkiye'de yerli ve milli gurur TOGG ile birlikte elektrikli araç kullanımının ve teşvikinin artması otomotiv sektörünün önde gelen ülkelerinde manşet olmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın elektrikli araç üretimi için 5 milyar dolarlık teşvik paketi açıklamasını sayfalarına taşıyan Alman Auto Motor Sport, kendileriyle kıyaslayıp Türkiye'yi Batı'ya örnek gösterdi. TOGG'un görüntülerine de yer verilen yazıda yapılan yatırımların Türkiye'nin ekonomik rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olduğu ifade edildi. İşte detaylar...