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SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur'lulara intibak gibi düzenleme yolda! Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! 12.500, 13.000 TL alanlar...

Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek olan emeklilik sisteminde radikal bir değişiklik gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ele alınan yeni düzenleme, emeklilik yerine uzun süreli çalışmayı teşvik edecek bir yapıyı öngörüyor. Bu sistemle birlikte, iş hayatında daha fazla yıl geçiren bireyler, artan emekli maaşlarından faydalanabilecekler. İşte yeni emeklilik sistemine dair detaylar ve merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:53 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:51
SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! 12.500, 13.000 TL alanlar... 1

Türkiye'de emeklilik sistemi, aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte kritik bir noktaya geldi. Şu anda, her 1.8 çalışana bir emekli düşerken, ideal oran 4 çalışana bir emekli olması gerekiyor. Bu dengesizlik, sosyal güvenlik sistemini zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilerin daha yüksek aylıklar almasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! 12.500, 13.000 TL alanlar... 2

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek.

SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! 12.500, 13.000 TL alanlar... 3

OVP'de yer alan bu model için "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" denildi.

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