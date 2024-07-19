1 Emekliler, dul ve yetimler zamlı aylıklarını almaya başlarken, bu ay bir artış da promosyonda ortaya çıktı.

2 Maaşların artmasından dolayı pek çok emekli bir üst promosyon limitine geçip daha yüksek ödeme alma imkanı elde etti. Yeni maaşlarını alan emekliler, bankalarından güncelleme isteyerek aldığı parayı artırabilecek. İşte detayları…