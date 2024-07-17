Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık! Artış kimleri etkileyecek?

12.500 TL KİMLERİ ETKİLEYECEK? Bu düzenlemeyle Ocak-Haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 lira ve altında olanların tamamının emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 lira artacak. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 8 bin 18 lira ile 10 bin lira arasında olan yaklaşık 1.9 milyon kişi de maaşlarına göre farklı tutarlarda yeni taban aylık düzenlemesinden yararlanacak.

NASIL HESAPLANACAK? Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira (7.500 TL'nin yüzde 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 200 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemesi 374,19 liraya, ek ödeme dahil kök aylığı 9 bin 728 lira 94 kuruşa yükseldi. Taban aylık aynı kalsaydı, bu emekli 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira almaya devam edecekti. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla 5510 Ek 19 desteği artacak, emeklinin eline geçecek ödeme ise 12 bin 500 liraya çıkacak.

Bir başka örnek vermek gerekirse… Kök aylığı 9 bin lira olan bir emekli, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 225 lira 70 kuruşa, ek ödemesi 449,03 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin geliri 825,27 lira Hazine desteği eklenerek 12 bin 500 liraya çıkacak.

DUL VE YETİMLERİN YENİ TABAN AYLIĞI Taban aylık ödemesi ölüm aylığı alan dul ve yetimlere de hisseleri oranında uygulanıyor.Meclis'e sevk edilen düzenleme onlara da yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükselecek. Düzenleme yasalaşmasıyla Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.





FARK NE KADAR OLACAK?

Emeklilere, dul ve yetimlere ödemeler yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 10 bin lira taban aylık kapsamında yapılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emeklilere, dul ve yetimlere yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak. Yasa çıkınca, ödenmesi gereken tutardan şimdi yatırılan tutar çıkarılacak, kalan tutar verilecek.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.