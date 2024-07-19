İŞKUR şehir hastanelerinde çalışacak ACİL personel arıyor! İlkokul, ortaokul, lise mezunu olmak yeterli! KPSS yok sınav yok...

Şehir hastanelerinde personel eksikliğini gidermek amacıyla önemli bir duyuru yapıldı. İŞKUR üzerinden yayımlanan açıklamaya göre, şehir hastanelerinde çeşitli kadrolarda KPSS şartı aranmaksızın personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Bu yenilik, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un duyurusuna göre, şehir hastanelerinde personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımlar için başvurular hızla başlamış durumda. KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek bu alımlarda, en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilecek. Bu durum, eğitim seviyesine bakılmaksızın birçok kişinin bu fırsattan yararlanabileceği anlamına geliyor.