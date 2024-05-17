Emekliye 19.000 TL'lik yeni ödeme çıktı! Bayram müjdesi geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'si 1 arada maaş! 10.000, 11.235, 12.500 TL alanlar...

1 Türkiye'de emeklilik süreci ve hakları, gündemdeki önemli konulardan biri olarak yerini koruyor. Son gelişmelere göre, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda, emeklilerin 15 Haziran'a kadar ödemelerini alacağı bildirildi. Bu haber, bayram öncesinde vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu süreçte önemli bir fırsat yakaladı.

2 Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda ikramiye ödeniyor. 1.000 TL ile başlayan ikramiye önce 1.100 TL'ye sonra 2 bin TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yapılan yüzde 50 artış ile de ikramiye artık 3 bin TL olarak ödeniyor.