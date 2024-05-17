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Emekliye 19.000 TL'lik yeni ödeme çıktı! Bayram müjdesi geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'si 1 arada maaş! 10.000, 11.235, 12.500 TL alanlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber açıklandı: Yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilecek. Özellikle yeni emekli olanlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki dul ile yetimler için önemli bir maddi destek olan bu ikramiye, bayram öncesi vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak. Öte yandan maaşın yanında promosyon ödemeleri de bulunuyor. İşte emeklilere sağlanacak destek tutarları ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 06:32 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 06:32
Emekliye 19.000 TL’lik yeni ödeme çıktı! Bayram müjdesi geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.235, 12.500 TL alanlar... 1

Türkiye'de emeklilik süreci ve hakları, gündemdeki önemli konulardan biri olarak yerini koruyor. Son gelişmelere göre, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda, emeklilerin 15 Haziran'a kadar ödemelerini alacağı bildirildi. Bu haber, bayram öncesinde vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu süreçte önemli bir fırsat yakaladı.

Emekliye 19.000 TL’lik yeni ödeme çıktı! Bayram müjdesi geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.235, 12.500 TL alanlar... 2

Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda ikramiye ödeniyor. 1.000 TL ile başlayan ikramiye önce 1.100 TL'ye sonra 2 bin TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yapılan yüzde 50 artış ile de ikramiye artık 3 bin TL olarak ödeniyor.

Emekliye 19.000 TL’lik yeni ödeme çıktı! Bayram müjdesi geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.235, 12.500 TL alanlar... 3

Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6 bin TL ikramiye ödeniyor. Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ek olarak her emekliye 5'er bin TL de bir kereye mahsus ikramiye ödemesi yapılmıştı.

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