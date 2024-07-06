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Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 olan Temmuz ayı zam oranı hem kök aylıkları hem ek ödemeyi artıracak. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da değişecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 07:05 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:05
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları... 1

Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle emeklilerin kök aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artış yansıtılacak. Ancak tek artış kök aylıklarda olmayacak. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin tutarı da artacak.

Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları... 2

SINIR DEĞİŞTİ
Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin tutarı bu aydan itibaren değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyordu. Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte 8 bin 513 liraya yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak.

Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları... 3

YENİ MAAŞ ETKİSİ
Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı bu ay yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; kök aylığı 15 bin lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) da ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek.

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