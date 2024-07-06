Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 olan Temmuz ayı zam oranı hem kök aylıkları hem ek ödemeyi artıracak. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da değişecek.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle emeklilerin kök aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artış yansıtılacak. Ancak tek artış kök aylıklarda olmayacak. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin tutarı da artacak.
SINIR DEĞİŞTİ
Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin tutarı bu aydan itibaren değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyordu. Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte 8 bin 513 liraya yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak.
YENİ MAAŞ ETKİSİ
Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı bu ay yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; kök aylığı 15 bin lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) da ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek.