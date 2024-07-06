Kamuda tek maaş zorunluluğu! Yasa teklifi hazırlandı: İşte tüm detaylar...

AK Parti, tasarruf tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlanan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte, deprem bölgesindeki belediye gelirlerinin azalmaması, bürokrata 92 bin lira ek gelir sınırlaması, elektrikli araçlar için ÖTV teşviki gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısı ile teklif hakkında bilgi verdi. 32 maddeden oluşan teklif şu değişiklikleri içeriyor:

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DEPREM İLLERİNE DESTEK

Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için önlem alındı. Buna göre 30 Haziran 2027 tarihine kadar 11 ilde nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.