45'ten 54'e o kişilere özel emekli yaşı değişiyor! 1999 – 2019 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları listesi

Emeklilik belirli şartların sağlanmasıyla ulaşılabilen ve çalışma hayatının sonunu getiren bir dönemdir. Bu süreçte ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri belirleyici rol oynar. Emeklilik yaşı, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi faktörler ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Belirli bir yaşa gelmek, yıllarca çalışmak ve düzenli prim ödemek genellikle emeklilik hakkı elde etmek için gereken temel şartlardır.