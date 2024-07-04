EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları

1 Yaklaşık 16 milyon emeklinin kök aylıklarına yansıyacak zam oranı belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin kök aylıklarına ise yüzde 19.31 oranında zam yansıtılacak. Ancak bu ay tek artış kök aylıklarda olmayacak. Ek ödeme tutarları da artacak.

2 Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ve her ay ödenen ek ödemede hesaplamalar bu ayla birlikte değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında ek ödemenin oranı 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i olarak uygulandı.