EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun bu ay hem kök aylıkları hem de ek ödemeleri zamlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıkan zam oranı kök aylıkların yanı sıra yüzde 5 ek ödemenin tutarını da yükseltecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin kök aylıklarına yansıyacak zam oranı belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin kök aylıklarına ise yüzde 19.31 oranında zam yansıtılacak. Ancak bu ay tek artış kök aylıklarda olmayacak. Ek ödeme tutarları da artacak.
Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ve her ay ödenen ek ödemede hesaplamalar bu ayla birlikte değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında ek ödemenin oranı 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i olarak uygulandı.
Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte şimdi 8 bin 513 lira oldu. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme hesaplanacak.