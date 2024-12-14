Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?

Aralık ayı ile birlikte başlayan asgari ücret mesaisinin ardından emekliler ve memurların Ocak ayında alacakları maaş artışları da belli olacak. Bunun için de 6 aylık enflasyon verisi bekleniyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 14.57 çıkmasının ardından Aralık ayı rakamı da eklenince SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerinin de alacakları fark belli olacak.

ENFLASYON KAÇ ÇIKACAK? Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15-17 arasında bir artış hesaplanırken memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 12-14 arasında gerçekleşiyor. Bu farkın giderilip artışların eşitlenmesi üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Bu durumda artış oranlarının yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.

YENİ RAKAM GELECEK Bütün bunların yanında SSK ve Bağ- Kur emeklileri için uygulanan taban maaşın da artırılması gündemde. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması düşük emekli aylıklarına hazinenin seyyanen ödeme yapması şeklinde gerçekleşiyor. Belirlenen taban maaşın altında kalan tüm kök maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor ve bu aylıklar taban maaşa tamamlanıyor.

OCAK'TA BELLİ OLACAK?

Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş yüzde 25 artışla 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Taban maaş artışları genel olarak emeklilere uygulanan artış oranı kadar yapılıyor. Ocak ayında da 12.500 TL'nin artırılması gündemde. Bunun için çalışmalar devam ediyor.

Ancak oran 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası oluşan 6 aylık orana göre belirlenecek. Tahminler 6 aylık enflasyonun Yüzde 15-17 bandında gerçekleşeceğini gösterirken refah payı ile birlikte bu rakamın yüzde 20'ye çıkması da bekleniyor. Buna göre artış yapıldığında da taban maaş 14.500-15 bin TL bandına ulaşıyor.