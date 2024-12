12/4/2017- 31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanacak. Primler ve ödenen hasarların yüzde 50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalanı sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanacak. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalacak.

SİGORTANIZI YENİLEMEZSENİZ NE OLUR?

Trafik sigortası, trafiğe çıkan her motorlu araç için zorunlu. Sigorta olmadan trafiğe çıkan araca cezai yaptırım uygulanıyor. Her yıl poliçe süresi sona ermeden önce sigortanın yenilenmesi gerek. Sigortanızı poliçe yenileme tarihinden 1 gün sonra yenilerseniz yüzde 5 gecikme zammı var. Gecikme zammı, her ay yüzde 5 artıyor. Örneğin, trafik sigortanızı 1 ay geciktirirseniz ödenecek prim tutarına yüzde 5 zam uygulanıyor. 2 ay gecikmede gecikme zammı yüzde 10'a, 3 ay gecikmede ise yüzde 15'e yükseliyor.