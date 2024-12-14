Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için tarife uygulama esaslarını yeniden düzenleyen yönetmelik yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek. İşte detaylar….

HANGİ PRİMLER ARTIYOR?

'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle trafik sigortası primlerinde taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 artış yapılacak. Yeni tarife 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemeler, sigorta sektöründeki mali dengeyi sağlamayı ve hasar maliyetlerini karşılayabilmeyi hedefliyor.

YÜZDE 20'YE KADAR İNDİRİM Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirlemek üzere kuruma yetki verildi. Sistemie kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde yüzde 20'ye kadar indirim yapılabilecek.

GELİR KAYBI ENGELLENECEK

Poliçelerin iptali durumunda sigorta şirketine tahakkuk edecek prim miktarlarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, primler, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmayacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2'si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80'i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Prim hesaplamalarında küsuratlı tutarlar üst tam sayıya yuvarlanacak. Bu düzenleme, poliçelerin iptali sonrası yaşanabilecek gelir kayıplarını önlemeyi hedefliyor.