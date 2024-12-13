TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ konut projesi başvuru şartları belli oldu mu? Başvuru süreci, kriterleri...

TOKİ 250 bin konut başvuru süreci için araştırmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün itibarıyla başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini paylaştı. İşte habere ilişkin detaylar...

81 ilde etkin olacak Bu projeyle birlikte çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar konut sahibi olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ tarafından yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadeleri paylaşıldı.

İHALE TARİHLERİ NE ZAMAN? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut planı olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle netleşti. Yerel ve yatay mimari fikriyle inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak.

Mevcut projede; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. İHALE TARİHLERİNE ÖĞRENMEK İÇİN