Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?

Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında hesaplar Ocak ayıyla birlikte değişiyor. Özel sektör çalışanlarına işten çıkışta toplu para alma imkanı sunan tazminattaki artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. İşte detayları...
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.
Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
NE KADAR ARTACAK?
1 Ocak itibariyle asgari ücret artacak. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 20 bin 2 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 19 bin 850 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak. Örneğin; brüt asgari ücret yüzde 35 artırılırsa en düşük yıllık kıdem tazminatı 27 bin 3 liraya çıkacak.
Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 26 bin 798 lira olacak. Asgari ücretin Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini olan yüzde 44 artırılması halinde de en düşük tazminat 28 bin 803 liraya (damga vergisi kesilmiş olarak 28 bin 584 liraya) yükselecek. Ayrıca asgari ücret zammıyla birlikte işverenler diğer çalışanlarının da maaşlarını yükseltecek. Bu nedenle diğer çalışanların da tazminatı, maaşlarındaki artış oranında yükselecek.
MEMUR ZAMMI NE GETİRECEK?
Bir artış da kıdem tazminatının tavanında olacak. Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tazminatı tavanını yükseltecek.
Halen 41 bin 828 lira olan tavan, memur zammı yüzde 12 olursa 46 bin 847, yüzde 13 çıkarsa yüzde 47 bin 266 liraya ulaşacak. Tazminattan damga vergisi kesildiği için, işten ayrılan çalışanın çalıştığı her yıl için eline bu oranlara göre en çok 46 bin 492-46 bin 907 lira geçecek.
İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?
İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek. Örneğin; asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan Ocak zammı yüzde 35 olursa 10 bin 615 liraya, yüzde 44 olursa göre 11 bin 323 lira seviyesine yükselecek.
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