Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?

Halen 41 bin 828 lira olan tavan, memur zammı yüzde 12 olursa 46 bin 847, yüzde 13 çıkarsa yüzde 47 bin 266 liraya ulaşacak. Tazminattan damga vergisi kesildiği için, işten ayrılan çalışanın çalıştığı her yıl için eline bu oranlara göre en çok 46 bin 492-46 bin 907 lira geçecek.

MEMUR ZAMMI NE GETİRECEK? Bir artış da kıdem tazminatının tavanında olacak. Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tazminatı tavanını yükseltecek.

İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?

İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek. Örneğin; asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan Ocak zammı yüzde 35 olursa 10 bin 615 liraya, yüzde 44 olursa göre 11 bin 323 lira seviyesine yükselecek.