Emekliye taban 5.000 TL ödeme! SGK imzaladı: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank asgari Promosyon LİSTESİ değişti! ’Maaşımı 3 yıl sizden alacağım’ taahhüdü yeterli!

Bankaların emekli müşteri yarışı büyük bir hız kazandı. Kampanyalarla banka promosyonu 10.000 liraya kadar çıktı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Öte yandan milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyasında taban tutarlar yükseldi. 1 Kasım itibarıyla geçerli olan tutarlara göre bankalar bu rakamın altında ödeme yapamayacak. İşte son kampanyalar...