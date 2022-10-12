Emekliye taban 5.000 TL ödeme! SGK imzaladı: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank asgari Promosyon LİSTESİ değişti! 'Maaşımı 3 yıl sizden alacağım' taahhüdü yeterli!
Emekli promosyon miktarları hakkında aramalar hız kazandı. SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncellediğini duyurdu. Buna göre maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara en az 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? İşte özel ve kamu bankalarının güncel promosyon listesi!
12.10.2022 13:23 - Son Güncelleme: 12.10.2022 13:23
Bankaların emekli müşteri yarışı büyük bir hız kazandı. Kampanyalarla banka promosyonu 10.000 liraya kadar çıktı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Öte yandan milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyasında taban tutarlar yükseldi. 1 Kasım itibarıyla geçerli olan tutarlara göre bankalar bu rakamın altında ödeme yapamayacak. İşte son kampanyalar...