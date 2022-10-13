8.500 TL maaş ile işbaşı yap! 13-31 Ekim çok sayıda bekçi alımı başladı! İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları
Bekçi olmak bağlamında fırsat ayağınıza geldi. Bilindiği gibi geçen yıllarda binlerce bekçi alımı yapılmıştı. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden bekçi alımı başladı. Çeşitli iller hedefiyle yapılacak olan bekçi alımı hedefiyle adayların taşıması gereken birtakım şartlar bulunuyor. İşte İŞKUR güncel bekçi alımı hedefiyle merak edilen detaylar ve başvuru ekranı..
Yüzlerce aday bekçi olmak bağlamında fırsat kolluyor. Bu anlamda İŞKUR tarafından bekçi alım ilanları gelmeye başladı.Belirlenen şartlara ve koşullara uyanlar bekçi olabilecek. İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuruları online olarak alıncak olup,en az 18 yaşını tamamlamış adayların müracaatta bulunabileceği belirtildi.
İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden onlarca ilde ilanlar açıklanmış durumda. Bu anlamda ilan detaylarına bakarak bekçi olma talihi yakalayabilirsiniz.
BEKÇİ ALIMI İLANLARI
Bekçi alım ilanları şu anda hedefiyle İŞKUR üzerinden özel sektörlere yapılacak. Özel sektör bekçi alım ilanlarını detaylı incelemek ve müracaatta bulunmak bağlamında linki veriyoruz.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
- Başvuru yaptığı İLÇE sınırları amacıyla EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak lazım
- Askerlik ödevini bitirmiş olmak lazım
- Ağır hapis ya da altı aydan çok hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas ya da yüz kızartıcı diğer bir fiilden ötürü hapis cezasından hükümlü bulunmamak lazım