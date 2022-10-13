8.500 TL maaş ile işbaşı yap! 13-31 Ekim çok sayıda bekçi alımı başladı! İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları

- Başvuru yaptığı İLÇE sınırları amacıyla EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak lazım

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak lazım

- Ağır hapis ya da altı aydan çok hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas ya da yüz kızartıcı diğer bir fiilden ötürü hapis cezasından hükümlü bulunmamak lazım