Emekliye yüksek promosyon formülü! SSK, Bağkur'lu için taban tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...
Son dakika haberi | Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyasında taban tutarlar yükseldi. 1 Kasım itibarıyla geçerli olan tutarlara göre bankalar bu rakamın altında ödeme yapamayacak. Kampanyalar da buna uygun olarak güncellenecek. Düşük ödeme alan emekliler de bankasını değiştirmeden promosyon kampanyasından yararlanabilecek. İşte detaylar...
12.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 12.10.2022 13:10
- Promosyonda ne değişecek?
SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
- Hangi bankalarla protokol imzalanacak?
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası,
Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.