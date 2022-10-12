Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye yüksek promosyon formülü! SSK, Bağkur'lu için taban tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

Emekliye yüksek promosyon formülü! SSK, Bağkur'lu için taban tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

Son dakika haberi | Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyasında taban tutarlar yükseldi. 1 Kasım itibarıyla geçerli olan tutarlara göre bankalar bu rakamın altında ödeme yapamayacak. Kampanyalar da buna uygun olarak güncellenecek. Düşük ödeme alan emekliler de bankasını değiştirmeden promosyon kampanyasından yararlanabilecek. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
12.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 12.10.2022 13:10
Emekliye yüksek promosyon formülü! Tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

Yaklaşık13 milyon emekliye ek gelir yolunu açan promosyonda yeni perde açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyonda taban tutarları güncellediğini, 19 bankayla protokolleri yeniden imzalayacağını duyurdu. Peki emekliler için neler değişecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye yüksek promosyon formülü! Tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? Promosyon tutarları daha da artacak mı? İşte bu soruların yanıtları:

Emekliye yüksek promosyon formülü! Tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

- Promosyonda ne değişecek?
SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Emekliye yüksek promosyon formülü! Tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

- Hangi bankalarla protokol imzalanacak?
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası,
Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Emekliye yüksek promosyon formülü! Tutarlar değişti! Banka değiştirmeden...

- Yeni tutarlar ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek?
SGK protokollerin 1 Kasım'da yenileneceğini duyurdu. Bu kapsamda yeni tutarlar bu tarihten itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA