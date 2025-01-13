Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve maaşlar, taban aylıklar da buna göre belirlendi. Yüzde 15.75 oranında belirlenen 6 aylık enflasyon oranı emekli maaşlarına ve taban aylıklara eklenecek.
Enflasyon Artışıyla Maaşlar Yükseldi
Emekli maaşlarındaki artış, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yüzde 15.75 oranındaki enflasyon artışına göre hesaplandı. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 11.54 oranında artırıldı.
Bu artışlarla birlikte, taban aylık miktarı 14.469 TL olarak belirlendi. Temmuz ayına kadar, 14.469 TL'nin altındaki tüm maaşlar seyyanen ödeme ile bu tutara tamamlanacak. Eğer Meclis görüşmelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa, emekliler bu yeni ödeme düzeyini alacaklar.
e-Devlet Üzerinden Maaş Hesaplama Adımları
Emekli maaşı ve ek ödeme tutarlarını öğrenmek isteyen emekliler için e-devlet üzerinden yapılacak işlem basit hale geldi. Aşağıdaki adımları izleyerek, yeni maaşlarınızı hızlıca hesaplayabilirsiniz:
e-Devlet'e giriş yapın: İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapın.
Emekli ödeme bilgilerine erişin: Emekli sekmesini açarak ödeme bilgilerine erişin.
Ek ödeme tutarını kontrol edin: 'Ek ödeme tutarı' kısmındaki rakama bakın.
Kök maaşı hesaplayın: Ek ödeme tutarını 25 ile çarptığınızda net maaşınızı bulabilirsiniz.
Yeni aylığı öğrenin: Aynı ek ödeme tutarını 26 ile çarptığınızda, yeni maaşınızı öğrenebilirsiniz
Taban Aylık Hesaplaması: Yeni Maaş Nasıl Belirleniyor?
Emekli maaşları, önceki maaşlarına yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı uygulanarak hesaplanacak. Ardından, bu tutara ek ödeme eklenecek. Ek ödeme oranı, kök maaşın durumuna göre değişiyor.
Kök maaşı 9 bin 495 TL'nin altında olanlar için yüzde 5, bu tutarın üzerindeki maaşlar için ise yüzde 4 ek ödeme ekleniyor.
Ancak, bu hesaplamaların toplamı 14 bin 469 TL'nin altında kalırsa, Hazine desteği ile maaşlar 14 bin 469 TL'ye tamamlanacak.
Örneğin, net maaşı 11.000 TL olan bir emekli için hesaplama şu şekilde olacak:
Net maaş: 11.000 TL
Enflasyon artışı (%15.75): 12.733 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL
Yeni gelir: 13.243 TL
Seyyanen destek: 1.226 TL
Bankaya yatacak tutar: 14.469 TL
Dul ve Yetimler İçin Zam Oranı: Farklı Uygulama
Dul ve yetimlerin aylıkları da enflasyon oranına göre güncellenecek. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan dul ve yetimler için maaş artışı, %15.75 oranında olacak. Ancak, Emekli Sandığı mensubu vefat eden sigortalıların dul ve yetim maaşları ise %11.54 oranında artırılacak.
Taban aylık, dul ve yetimlerin hisse oranına göre 14 bin 669 TL olarak yansıyacak.
Emekli maaşları ve taban aylıkların belirlenmesinde yapılan bu değişiklikler emekliler için önemli bir maddi destek sağlayacak ve maaşların belirli bir seviyeye yükseltilmesi, yaşam standartlarını iyileştirecek.
Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Zamlı maaş ve ek ödemeler şu tarihlerde hesaplara geçecek:
SSK emeklileri: 17-26 Ocak,
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak.
Eğer taban maaş düzenlemesi bu tarihlere yetişmezse emeklilere eski düzenlemeyle ödeme yapılacak ve farklar daha sonra yatırılacak.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.882,50
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.040,00
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.197,50
MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.355,00
MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.512,50
MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 41.670,00
MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 42.827,50
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 43.985,00
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 45.142,50
MEVCUT: 40.000,00