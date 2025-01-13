Dul ve Yetimler İçin Zam Oranı: Farklı Uygulama Dul ve yetimlerin aylıkları da enflasyon oranına göre güncellenecek. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan dul ve yetimler için maaş artışı, %15.75 oranında olacak. Ancak, Emekli Sandığı mensubu vefat eden sigortalıların dul ve yetim maaşları ise %11.54 oranında artırılacak.

Taban aylık, dul ve yetimlerin hisse oranına göre 14 bin 669 TL olarak yansıyacak.

Emekli maaşları ve taban aylıkların belirlenmesinde yapılan bu değişiklikler emekliler için önemli bir maddi destek sağlayacak ve maaşların belirli bir seviyeye yükseltilmesi, yaşam standartlarını iyileştirecek.

Maaşlar Ne Zaman Yatacak? Zamlı maaş ve ek ödemeler şu tarihlerde hesaplara geçecek: SSK emeklileri: 17-26 Ocak,

Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak. Eğer taban maaş düzenlemesi bu tarihlere yetişmezse emeklilere eski düzenlemeyle ödeme yapılacak ve farklar daha sonra yatırılacak.