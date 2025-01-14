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EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis'te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Meclis maratonu başlıyor. Emekli maaşlarının en düşük ödeme miktarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması amacıyla hazırlanan teklif bu hafta içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Düzenlemenin emekli maaşlarını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak teklifin maaş ödeme gününe kadar yasalaşıp yasalaşmayacağı emekliler tarafından merakla takip ediliyor.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:01
EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Düzenlemenin bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilere aylık ödemeleri de bu hafta başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri 25'inden itibaren aylıklarını alacak. Düzenleme yetişirse yüzde 15.75 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara maaş günlerinde 14 bin 469 lira, üstünde olanlara hesaplanan yeni geliri yatırılacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖDEME ZAMLI MI OLACAK?
Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için, yasanın yetişmemesi halinde bir kayıp olmayacak. Eğer düzenleme maaş gününe yetişmezse emeklilere 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yani emeklilerden Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

Düzenleme yasalaştıktan sonra da 14 bin 469 lira alması gerekenlere bin 969 liraya varan fark verilecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılana bin 969, 13 bin lira yatırılana bin 469, 14 bin lira yatırılana 469 lira fark ödemesi söz konusu olacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

DUL VE YETİM NE ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların kök aylıkları ve ek ödemeleri de yüzde 15.75 zamma göre yeniden hesaplandı. En düşük ödeme de aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

Yüzde 15.75 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak. Eğer bu düzenleme maaş ödeme günlerine yetişmezse dul ve yetimlere mevcut taban aylık tutarı dikkate alınarak ödeme yapılacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde de yeni taban aylık ile oluşan fark hesaplara yatırılacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

İŞTE TABAN AYLIKLAR
EMEKLİLER
- Mevcut taban aylık: 12.500 TL
- Yeni taban aylık: 14.469 TL
- Fark: 1.969 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖLÜM AYLIĞI (% 75)
- Mevcut taban aylık: 9.375 TL
- Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
- Fark: 1.476,75 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖLÜM AYLIĞI (% 50)
- Mevcut taban aylık: 6.250 TL
- Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
- Fark: 984,50 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖLÜM AYLIĞI (% 25)
- Mevcut taban aylık: 3.125 TL
- Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
- Fark: 492,25 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖRNEK 1
ARALIK AYI
- Kök aylık: 10 bin TL
- Ek ödeme: 400 TL
- Hesaba yatan: 12.500 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

OCAK AYI
- Yeni kök aylık: 11.575 TL
- Yeni ek ödeme: 463 TL
- Hesaba yatacak:
- Düzenleme yetişirse: 14.469 TL
- Yetişmezse: Maaş gününde 12.500 TL, sonra 1.969 TL fark

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

ÖRNEK 2
ARALIK AYI
- Kök aylık: 11.500 TL
- Ek ödeme: 460 TL
- Hesaba yatan: 12.500 TL

EMEKLİYE EK ÖDEME MESAİSİ! Meclis’te gündem taban aylık: BAĞKUR SSK maaşları zamlı mı yatacak?

OCAK AYI
- Yeni kök aylık: 13.311,25 TL
- Ek ödeme: 532,45 TL
- Hesaba yatacak:
- Düzenleme yetişirse: 14.469 TL
- Yetişmezse: Maaş gününde 13.843,40 TL, sonra 625,60 TL fark