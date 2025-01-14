SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Düzenlemenin bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilere aylık ödemeleri de bu hafta başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri 25'inden itibaren aylıklarını alacak. Düzenleme yetişirse yüzde 15.75 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara maaş günlerinde 14 bin 469 lira, üstünde olanlara hesaplanan yeni geliri yatırılacak.

ÖDEME ZAMLI MI OLACAK?

Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için, yasanın yetişmemesi halinde bir kayıp olmayacak. Eğer düzenleme maaş gününe yetişmezse emeklilere 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yani emeklilerden Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak.

Düzenleme yasalaştıktan sonra da 14 bin 469 lira alması gerekenlere bin 969 liraya varan fark verilecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılana bin 969, 13 bin lira yatırılana bin 469, 14 bin lira yatırılana 469 lira fark ödemesi söz konusu olacak.