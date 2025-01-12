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28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

2025 yılı itibariyle kamu sektöründe personel alımı süreci resmen başladı. KPSS'li ve KPSS'siz başvuru seçenekleriyle sözleşmeli, kadrolu, engelli memur ve işçi alımları için adayların başvuruları bekleniyor. Peki 2025 kamu personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl yapılacak, hangi koşullar geçerli olacak? İşte 2025 yılına dair kamu personel alım sürecinin tüm ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:49
28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Her yıl olduğu gibi 2025'te de kamuya atanma hayali kuran binlerce aday memur alımı başvuru şartlarını ve tarihleri takip etmeye başladı. Peki 2025 yılı için kamu personel alımları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ve detaylar neler? İşte tüm merak edilenler.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

2025 Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvurulan pozisyona göre değişiklik gösteren şartlar olsa da, genel başvuru koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

Temel Başvuru Şartları

T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Kamu görevinden men edilmemiş, kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar başvurabilecek.

Sağlık Durumu: Adayların, görevlerini yerine getirmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır.

Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamalı, askerlik görevini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmaları gerekmektedir.

Suç Kaydı: Adayların, herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekiyor. Bu durum, başvurulan pozisyona göre farklı kriterlere tabi tutulabilir.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Eğitim ve Deneyim Şartları

Başvurulan pozisyona göre, genellikle şu eğitim şartları aranmaktadır:

İlkokul Mezunu: Bazı pozisyonlar için ilkokul mezunu adaylar da başvurabilecektir.
Lise, Önlisans ve Lisans Mezuniyeti: Çoğu kadro için lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekmektedir.
Deneyim: Bazı pozisyonlar için belirli bir iş deneyimi talep edilebilir. Bu genellikle belirli meslek gruplarında yer alan kadrolar için geçerlidir.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

1 diyetisyen,
9 ebe,
2 hemşire,
25 sağlık memuru,
1 sağlık teknikeri,
3 bin 652 tabip,
22 bin 983 uzman tabip

olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı
Milli Eğitim Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Ayrıca, sözlü sınav 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

İçişleri Bakanlığı Personel Alımları

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Alımlar, İçişleri Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ve Stajyer Kontrolör olarak yapılacak. Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Giriş sınavları ise 24-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olmaları, KPSS puanlarının belirtilen düzeyde olması ve dil yeterliliği sağlamaları gerekecek. Başvurular 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında 9. dereceden 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların, ilgili KPSS puanına sahip olmaları ve YDS'den asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği elde etmiş olmaları gerekecek.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yarışma sınavı ile toplam 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak. Adayların KPSS puanları ile dil sınavı puanları belirli seviyelerde olmalıdır.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Personel Alımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 7 çalışma ve sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Toplam alımlar şu şekilde:

Pamukkale Üniversitesi: 36 sözleşmeli personel
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 69 sözleşmeli personel
Sungu Belediye Başkanlığı: 1 memur alımı
Kırklareli İl Özel İdaresi: 4 sözleşmeli personel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 150 sözleşmeli personel

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 engelli işçi alımı
Milli Savunma Bakanlığı: Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı (sayısı belirtilmemiş)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ): 20 memur
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT): 148 memur

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 527 sözleşmeli personel
Yeni Pazarlık Aydın Belediye Başkanlığı: 2 sözleşmeli personel
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 154 memur
Samsun Üniversitesi: 13 sözleşmeli personel

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

TÜBİTAK: 6 personel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Düzeltme ilanı (alım sayısı belirtilmemiş)
İstanbul Üniversitesi: 5 sözleşmeli müzik icracısı
Eskişehir Teknik Üniversitesi: 26 sözleşmeli personel

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 50 sözleşmeli personel
Karayolları Genel Müdürlüğü: 41 sözleşmeli personel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı: Düzeltme ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Öğretim üyesi alımı

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 5 sözleşmeli personel
Türk Patent ve Marka Kurumu: 3 personel
Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 10 sözleşmeli personel

28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVUR NASIL YAPILIR?

Personel alımları detaylarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili ilanlara giderek başvuru süreci ile ilgili detaylara erişebilir, başvuruda bulunabilirsiniz.

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