28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Her yıl olduğu gibi 2025'te de kamuya atanma hayali kuran binlerce aday memur alımı başvuru şartlarını ve tarihleri takip etmeye başladı. Peki 2025 yılı için kamu personel alımları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ve detaylar neler? İşte tüm merak edilenler.

2025 Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları Başvurulan pozisyona göre değişiklik gösteren şartlar olsa da, genel başvuru koşulları şu şekilde belirlenmiştir: Temel Başvuru Şartları T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Kamu görevinden men edilmemiş, kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar başvurabilecek. Sağlık Durumu: Adayların, görevlerini yerine getirmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamalı, askerlik görevini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmaları gerekmektedir. Suç Kaydı: Adayların, herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekiyor. Bu durum, başvurulan pozisyona göre farklı kriterlere tabi tutulabilir.

Eğitim ve Deneyim Şartları Başvurulan pozisyona göre, genellikle şu eğitim şartları aranmaktadır: İlkokul Mezunu: Bazı pozisyonlar için ilkokul mezunu adaylar da başvurabilecektir.

Lise, Önlisans ve Lisans Mezuniyeti: Çoğu kadro için lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekmektedir.

Deneyim: Bazı pozisyonlar için belirli bir iş deneyimi talep edilebilir. Bu genellikle belirli meslek gruplarında yer alan kadrolar için geçerlidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 1 diyetisyen,

9 ebe,

2 hemşire,

25 sağlık memuru,

1 sağlık teknikeri,

3 bin 652 tabip,

22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.