28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...

Her yıl olduğu gibi 2025'te de kamuya atanma hayali kuran binlerce aday memur alımı başvuru şartlarını ve tarihleri takip etmeye başladı. Peki 2025 yılı için kamu personel alımları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ve detaylar neler? İşte tüm merak edilenler.
2025 Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları
Başvurulan pozisyona göre değişiklik gösteren şartlar olsa da, genel başvuru koşulları şu şekilde belirlenmiştir:
Temel Başvuru Şartları
T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Kamu görevinden men edilmemiş, kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar başvurabilecek.
Sağlık Durumu: Adayların, görevlerini yerine getirmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır.
Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamalı, askerlik görevini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmaları gerekmektedir.
Suç Kaydı: Adayların, herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekiyor. Bu durum, başvurulan pozisyona göre farklı kriterlere tabi tutulabilir.
Eğitim ve Deneyim Şartları
Başvurulan pozisyona göre, genellikle şu eğitim şartları aranmaktadır:
İlkokul Mezunu: Bazı pozisyonlar için ilkokul mezunu adaylar da başvurabilecektir.
Lise, Önlisans ve Lisans Mezuniyeti: Çoğu kadro için lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekmektedir.
Deneyim: Bazı pozisyonlar için belirli bir iş deneyimi talep edilebilir. Bu genellikle belirli meslek gruplarında yer alan kadrolar için geçerlidir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
1 diyetisyen,
9 ebe,
2 hemşire,
25 sağlık memuru,
1 sağlık teknikeri,
3 bin 652 tabip,
22 bin 983 uzman tabip
olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı
Milli Eğitim Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Ayrıca, sözlü sınav 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı Personel Alımları
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Alımlar, İçişleri Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ve Stajyer Kontrolör olarak yapılacak. Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Giriş sınavları ise 24-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olmaları, KPSS puanlarının belirtilen düzeyde olması ve dil yeterliliği sağlamaları gerekecek. Başvurular 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında 9. dereceden 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların, ilgili KPSS puanına sahip olmaları ve YDS'den asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği elde etmiş olmaları gerekecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yarışma sınavı ile toplam 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak. Adayların KPSS puanları ile dil sınavı puanları belirli seviyelerde olmalıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Personel Alımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 7 çalışma ve sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Toplam alımlar şu şekilde:
Pamukkale Üniversitesi: 36 sözleşmeli personel
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 69 sözleşmeli personel
Sungu Belediye Başkanlığı: 1 memur alımı
Kırklareli İl Özel İdaresi: 4 sözleşmeli personel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 150 sözleşmeli personel
Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 engelli işçi alımı
Milli Savunma Bakanlığı: Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı (sayısı belirtilmemiş)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ): 20 memur
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT): 148 memur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 527 sözleşmeli personel
Yeni Pazarlık Aydın Belediye Başkanlığı: 2 sözleşmeli personel
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 154 memur
Samsun Üniversitesi: 13 sözleşmeli personel
TÜBİTAK: 6 personel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Düzeltme ilanı (alım sayısı belirtilmemiş)
İstanbul Üniversitesi: 5 sözleşmeli müzik icracısı
Eskişehir Teknik Üniversitesi: 26 sözleşmeli personel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 50 sözleşmeli personel
Karayolları Genel Müdürlüğü: 41 sözleşmeli personel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı: Düzeltme ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Öğretim üyesi alımı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 5 sözleşmeli personel
Türk Patent ve Marka Kurumu: 3 personel
Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 10 sözleşmeli personel
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVUR NASIL YAPILIR?
Personel alımları detaylarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili ilanlara giderek başvuru süreci ile ilgili detaylara erişebilir, başvuruda bulunabilirsiniz.