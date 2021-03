Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı? Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri!

Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Emekliler için her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.000 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Her yıl bayramlardan önce tüm emekli ve emekli ikramiyesinden yararlanacak kişilerin hesaplarına bu ikramiyeler herhangi bir şart aranmadan yatırılmaktadır. Peki Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı var mı?