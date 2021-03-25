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Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Hem yatırım aracı hem de takı için kullanılan ve son günlerde fiyatlarında oynaklık yaşanan altın fiyatları ile ilgili flaş bir uyarı geldi. "Bu sahte takıları düğünlerde insanların kesinlikle ayırt etme şansı yok" diyen Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, "Sadece insanların ne taktığı kamera ile çekilirse, biz de burada testler yapıp gerçek olup-olmadığını anlarız. Sahte bize de verilmeye çalışılıyor" dedi.

25.03.2021 15:27 - Son Güncelleme: 25.03.2021 15:27
Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Dünyanın en değerli madenlerinden birisi olan ve hem yatırım, hem de takı amacıyla kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokabiliyor. Kuyumcular, altında artan çeşitliliğin, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte takı üreticilerinin adeta iştahını kabarttığını belirtiyor.

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Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Türkiye'de takı denilince ilk akla ilk gelen altının fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.

Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Yaklaşık bin derecelik ocakta eritilen altınlar, daha sonra makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ziynet eşyaları haline geliyor.

Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Ancak son zamanlarda oldukça artan altın görünümlü takılar, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da kuyumcuların başını derde sokabiliyor. Profesyonelce üretilen ve kimi zaman altından ayırt edilmekte zorlanılan altın görünümlü takılar, fiyatından dolayı düğünlerde dahi tercih edilebilirken, bazı vatandaşlar bu takıları kuyumculara bozdurmaya getirince gerçeği öğreniyor.

Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Kuyumcular, gerçek altının hamur gibi esnek olduğunu belirterek, sahtesinin ise büküldüğü esnada kırıldığını belirtiyor.