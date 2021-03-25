Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!
Hem yatırım aracı hem de takı için kullanılan ve son günlerde fiyatlarında oynaklık yaşanan altın fiyatları ile ilgili flaş bir uyarı geldi. "Bu sahte takıları düğünlerde insanların kesinlikle ayırt etme şansı yok" diyen Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, "Sadece insanların ne taktığı kamera ile çekilirse, biz de burada testler yapıp gerçek olup-olmadığını anlarız. Sahte bize de verilmeye çalışılıyor" dedi.
Dünyanın en değerli madenlerinden birisi olan ve hem yatırım, hem de takı amacıyla kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokabiliyor. Kuyumcular, altında artan çeşitliliğin, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte takı üreticilerinin adeta iştahını kabarttığını belirtiyor.
Ancak son zamanlarda oldukça artan altın görünümlü takılar, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da kuyumcuların başını derde sokabiliyor. Profesyonelce üretilen ve kimi zaman altından ayırt edilmekte zorlanılan altın görünümlü takılar, fiyatından dolayı düğünlerde dahi tercih edilebilirken, bazı vatandaşlar bu takıları kuyumculara bozdurmaya getirince gerçeği öğreniyor.