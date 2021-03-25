Son dakika: Altın alacaklara yeni uyarı! Şansınız yok!

Hem yatırım aracı hem de takı için kullanılan ve son günlerde fiyatlarında oynaklık yaşanan altın fiyatları ile ilgili flaş bir uyarı geldi. "Bu sahte takıları düğünlerde insanların kesinlikle ayırt etme şansı yok" diyen Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, "Sadece insanların ne taktığı kamera ile çekilirse, biz de burada testler yapıp gerçek olup-olmadığını anlarız. Sahte bize de verilmeye çalışılıyor" dedi.

25.03.2021 15:27 - Son Güncelleme: 25.03.2021 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





