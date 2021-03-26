Altın fiyatlarında olanlar oldu! 24 saate yatırımcıya büyük şok geldi! Altın fiyatları kafaları duvarlara vuracak cinsten

Altın yatırımcıları yaz aylarından evvel yükselmeye başlayan altın maliyetleri karşısında nasıl hareket edeceğini donakalmışken, emtia uzmanlarından da yatırımcılara ehemmiyetli nasihatler geliyor. Altın maliyetleri ve yaşanan büyümeler yatırımcının radarına takılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın misyonuna son verilip başkanlık koltuğunun değişmesi ile başlayan süreçte altın maliyetlerindeki yükseliş devam etti. Döviz kurunda başlayan ani yükselişin ardından gram altın fiyatı da dolar kuruna paralel olarak yükseldi. Global piyasalarda ons altın fiyatı ise yatay seyrini koruyor. Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

26.03.2021 08:03 - Son Güncelleme: 26.03.2021 08:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





