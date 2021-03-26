Altın fiyatlarında olanlar oldu! 24 saate yatırımcıya büyük şok geldi! Altın fiyatları kafaları duvarlara vuracak cinsten
Altın yatırımcıları yaz aylarından evvel yükselmeye başlayan altın maliyetleri karşısında nasıl hareket edeceğini donakalmışken, emtia uzmanlarından da yatırımcılara ehemmiyetli nasihatler geliyor. Altın maliyetleri ve yaşanan büyümeler yatırımcının radarına takılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın misyonuna son verilip başkanlık koltuğunun değişmesi ile başlayan süreçte altın maliyetlerindeki yükseliş devam etti. Döviz kurunda başlayan ani yükselişin ardından gram altın fiyatı da dolar kuruna paralel olarak yükseldi. Global piyasalarda ons altın fiyatı ise yatay seyrini koruyor. Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Son 24 saat içinde altın piyasasında yaşanan değişimler yatırımcıların tedirginlik yaşamasına neden oluyor. İç piyasada ve global piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Döviz kurlarında yaşanan son şok yükselişin ardından altın fiyatları da kademeli yükselişine devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişin ve dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 447,1 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 442,5 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 441,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.