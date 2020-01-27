Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı kaç TL? SGK SSK ve Bağkur emeklisi zamlı ikramiye var mı?
Emeklilik için gerekli şartları tamamlamış ve SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çatısından emekli olan vatandaşların yılda iki kez aldığı ikramiyeler önemli bir ek gelir haline gelmiştir. Yaklaşık 12.3 milyon emekli vatandaşın her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda aldığı ikramiye yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekliler 4 dini bayram öncesi 4 bin TL ödeme aldı. Emeklilerin en önemli ek ödemeleri arasında yer alan bayram ikramiyesine zam bekleniyor. Emekliler enflasyon veya yeniden değerleme oranınca zam yapılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına ilişkin beklentiler sürerken olası zam senaryolarını inceledik. Yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa emekli iki bayramda 450 TL fazladan ödeme alacak. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte zam senaryoları ve detaylar...
Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı ne kadar? SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi geldi! Bilindiği gibi milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi bayramlarda ikramiye alıyor. Bu bağlamda emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Bu uygulama 2018'in Ramazan ayında gelmişti. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli olan vatandaşların büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve bu ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Yeni yılın yaklaşmasıyla da aramalar artınca konuya ilişkin bir haber hazırladık.. Son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM OLMAYACAK!
Söz konusu ödeme 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde yer alan "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" şeklinde ifade edilmiştir. Bu noktada tutar da sabit olarak belirtilmiştir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TASARISI
1- Düzenleme 5510 sayılı Kanuna, ek madde eklenerek yapılmaktadır. Yani bu düzenleme geçici bir düzenleme değildir. Bundan sonra her yıl, iki bayram öncesinde 1000'er TL bayram ikramiyesi verilecektir.
2- Ödemeden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca bu ödeme için haciz işlemi uygulanmayacaktır.
3- Düzenleme sadece emeklileri kapsamaktadır.
İşte Kanun Tasarısında Yer Alan Bayram İkramiyesinin Tam Metni:
MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.