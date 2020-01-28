NASA yönetici arıyor! İşte NASA'nın alacağı "elemana" vereceği maaş
NASA, bir süredir kendisiyle çalışacak yönetici arıyor. Karşılığında ise dudak uçuklatacak bir maaş teklif ediyor. Peki NASA'ya girecek kişi ne yapacak? Astronotlar ne yiyor, ne içiyorlar? Dünya'dan uzakta hayat nasıl geçiyor? İşte NASA'nın aradığı "eleman" ve vereceği maaş.
28.01.2020 07:18
- Son Güncelleme: 28.01.2020 07:18
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NASA, bir süredir kendisiyle çalışacak o 'kişiyi' arıyor. Karşılığında ise vereceği maaş çok konuşulacak. Peki NASA'ya girecek kişi ne yapacak?
Hürriyet'in haberine göre NASA yönetici arayışına başladı. Alınacak elemanın yıllık maaşı 188.066 doları buluyor. Peki bu ne demek? NASA'ya girecek kişi ayda yaklaşık 15.672 doları cebine atacak. Seçilecek kişi görev planlama aşamalarının yanında tasarım ve geliştirmeden sorumlu olacak.
NASA, diğer yandan da Kızıl Gezegen Mars'tan toplanan numunelerin Dünya'ya getirilmesi için yoğun bir uğraş içinde. Bu göreve liderlik edecek kişi için arayışlar da başladı. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan Mars Sample Return (MSR) programı kapsamında, örnekler dünyaya getirilecek.
MSR programı kapsamında, Mars'tan alınan toprak, atmosfer ve kaya örnekleri Dünya'ya getirilecek ve burada test edilecek.
Peki NASA'nın aksine Rusya'da neler oluyor? Günümüz Rus kozmonotları nasıl yaşıyor, ne kadar maaş alıyor, neler yiyor?