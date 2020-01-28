NASA yönetici arıyor! İşte NASA'nın alacağı "elemana" vereceği maaş

NASA, bir süredir kendisiyle çalışacak yönetici arıyor. Karşılığında ise dudak uçuklatacak bir maaş teklif ediyor. Peki NASA'ya girecek kişi ne yapacak? Astronotlar ne yiyor, ne içiyorlar? Dünya'dan uzakta hayat nasıl geçiyor? İşte NASA'nın aradığı "eleman" ve vereceği maaş.

28.01.2020 07:18 - Son Güncelleme: 28.01.2020 07:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





