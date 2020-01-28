Barınma, yakıt ve kira desteği başvuru şartları nedir? Eski ve bakımsız evlerde oturanlara devletten 25 bin lira tadilat desteği!

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası birçok kişi tedirginlik yaşadı. Eski ve bakımsız evler depremlerde büyük risk oluşturuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürerken birçok bina yenileniyor. Eski ve bakımsız evleri onarma gücü olmayanlara devlet 25 bin TL'ye kadar destek veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri gıda, barınma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdürüyor. O çalışmalardan biri de tadilat desteği. Eviniz bakımsız, deprem riski taşıyorsa, oturulamaz haldeyse ve onarma gücünüz yoksa bakanlığın programından destek alabilirsiniz. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma yardımı ile ilgili tüm detaylar...