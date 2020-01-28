Barınma, yakıt ve kira desteği başvuru şartları nedir? Eski ve bakımsız evlerde oturanlara devletten 25 bin lira tadilat desteği!
Barınma, yakıt ve kira desteği başvuru şartları nedir? Eski ve bakımsız evlerde oturanlara devletten 25 bin lira tadilat desteği! Devletin yardım programları arasında barınma desteği de yer alıyor. Bakımsı, yorgun binalarda oturanların tadilat ve onarım yapması büyük önem taşıyor. Deprem bölgesi olan ülkemizde evlerin tadilatına devlet olabildiğince destek sağlıyor. Devletin barınma desteği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin riskli evleri onarılıyor. Onarılmaz durumdaysa prefabrik desteği sunuluyor. Tadilat ödeneği 15, 20, 25 bin TL seviyelerinde oluyor. İşte detaylar... Ayrıca 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Peki barınma, yakıt ve kira desteği başvuru şartları nedir?
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası birçok kişi tedirginlik yaşadı. Eski ve bakımsız evler depremlerde büyük risk oluşturuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürerken birçok bina yenileniyor. Eski ve bakımsız evleri onarma gücü olmayanlara devlet 25 bin TL'ye kadar destek veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri gıda, barınma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdürüyor. O çalışmalardan biri de tadilat desteği. Eviniz bakımsız, deprem riski taşıyorsa, oturulamaz haldeyse ve onarma gücünüz yoksa bakanlığın programından destek alabilirsiniz. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma yardımı ile ilgili tüm detaylar...
YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.
GIDA YARDIMI NEDİR?
İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER NEDİR, NASIL ALINIR?
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya başlanmıştır.
İki ayda bir 275 TL olarak ödenir. PTT'den alınır.