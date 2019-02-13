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İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışan iş hayatına başladığı işyerinden emekli olamıyor. Her geçen gün ilk başladığı işyerinden emekli olanlar sayısı azalıyor. Peki, işyeri değiştiren kişilerin kıdem hakları ve önceki işverende doğmuş hakları ne oluyor? İşyeri değiştirenlerin önceki işverende doğmuş haklarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

13.02.2019 09:35 - Son Güncelleme: 13.02.2019 09:35
İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Çalışma hayatında iş yeri değişikliği sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Günümüzde tek bir iş yerinde işe başlayıp, emekli oluncaya kadar aynı iş yerinde çalışma nerdeyse ortadan kalktı. Birçok kişi çalışma hayatı boyunca tek bir işverenin yanında çalışmıyor.

İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Farklı işverenlerin iş yerine geçiş yapabiliyor, hatta başka bir iş yerinde çalıştıktan sonra tekrar aynı işverenin iş yerinde çalışmaya başlayabiliyor. Çalışanların işveren değişikliği kıdeme bağlı hakların ve önceki işveren nezdinde doğmuş hakların ne olacağı sorusunu beraberinde getiriyor. İşte Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı...

İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

DEVİR YOKSA HAK YOK
Farklı işverenler yanında çalışma, kıdeme bağlı hakların sıfırlanması anlamına geliyor. İşçi bir işverenin iş yerinden başka işverenin iş yerine geçtiğinde çalışma süresi baştan başlıyor, kıdem tazminatına esas süre yeni işe girdiği tarihten itibaren işliyor, ihbar tazminatına ve yıllık izne esas süre yeni tarihe göre hesaplanıyor. Bunun iki istisnası var. İlki iş yerinin devri, ikincisi ise iş sözleşmesinin devri.

İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

İş yerinin devrinde, işverenin çalışandan onay almasına gerek bulunmaksızın, kendine ait iş yerini başka bir işverene devretmesi söz konusu oluyor. İş yerinin devrinde üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan unsurların bir bütün halinde başka bir işverene devri söz konusu.

İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

İki işverenin anlaşma yapması yeterli, çalışandan onay alınmasına gerek bulunmadığı gibi, çalışan bu devre dayalı olarak iş sözleşmesini de feshedemiyor. iş yerinin devrinde, çalışanın kıdeme esas bütün hakları, önceki işveren nezdinde işe başladığı tarihten itibaren başlıyor.

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