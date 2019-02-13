İşyeri değiştiren çalışanın kıdem hakları ne oluyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Milyonlarca çalışan iş hayatına başladığı işyerinden emekli olamıyor. Her geçen gün ilk başladığı işyerinden emekli olanlar sayısı azalıyor. Peki, işyeri değiştiren kişilerin kıdem hakları ve önceki işverende doğmuş hakları ne oluyor? İşyeri değiştirenlerin önceki işverende doğmuş haklarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Farklı işverenlerin iş yerine geçiş yapabiliyor, hatta başka bir iş yerinde çalıştıktan sonra tekrar aynı işverenin iş yerinde çalışmaya başlayabiliyor. Çalışanların işveren değişikliği kıdeme bağlı hakların ve önceki işveren nezdinde doğmuş hakların ne olacağı sorusunu beraberinde getiriyor. İşte Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı...
DEVİR YOKSA HAK YOK
Farklı işverenler yanında çalışma, kıdeme bağlı hakların sıfırlanması anlamına geliyor. İşçi bir işverenin iş yerinden başka işverenin iş yerine geçtiğinde çalışma süresi baştan başlıyor, kıdem tazminatına esas süre yeni işe girdiği tarihten itibaren işliyor, ihbar tazminatına ve yıllık izne esas süre yeni tarihe göre hesaplanıyor. Bunun iki istisnası var. İlki iş yerinin devri, ikincisi ise iş sözleşmesinin devri.