Emekliye piyango gibi ikramiye kıyağı! %150 artış ile emekli tahsis no sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara hafta başı yeni müjde

Milyonlarca emekli, dul ve yetim, Ocak ayında aldıkları zamlı maaşların mutluluğunu yaşarken, şimdi de gözlerini ikramiye ödemelerine çevirdi. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen ikramiyeler için artış beklentisi içinde olan vatandaşlar, gelen son haberlerle birlikte umutlandı.
Gündemdeki bilgilere göre, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Şu an için 2 bin lira olan ikramiye, yapılacak zamla birlikte 3 bin ila 5 bin lira arasında değişen bir miktara ulaşacak. Bu artışla birlikte emekliler, yıllık olarak 6 bin ile 10 bin lira arasında bir ikramiye alacaklar.
Farklı Formüller Masada
Artışı sağlayacak birkaç formül üzerinde duruluyor. Bunlar arasında, 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranının yansıtılması ya da yüzde 100'lük bir artış yapılması gibi seçenekler var.
Her iki durumda da emeklilerin ve hak sahiplerinin yüzünü güldürecek bir artış söz konusu olacak.