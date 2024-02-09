Emekliye piyango gibi ikramiye kıyağı! %150 artış ile emekli tahsis no sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara hafta başı yeni müjde

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Gündemdeki bilgilere göre, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Şu an için 2 bin lira olan ikramiye, yapılacak zamla birlikte 3 bin ila 5 bin lira arasında değişen bir miktara ulaşacak. Bu artışla birlikte emekliler, yıllık olarak 6 bin ile 10 bin lira arasında bir ikramiye alacaklar.