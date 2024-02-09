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Emekliye 4.500 TL ödeme listesi geldi! 9.800 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 10-11-12 Şubat arası ek maaş yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil...

2024 "Emekliler Yılı" olarak adlandırıldı ve emeklilerin refah düzeyini artırmak için çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda, emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış başta olmak üzere çeşitli alanlarda iyileştirmeler gündeme alındı. Elektrik, doğal gaz, su ve ulaşımda indirimler, kira desteği gibi destekler de planlar arasında bulunuyor. Öte yandan bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyonları, bu yıl daha büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle EYT sürecinde olanlar da bu promosyonlardan yararlanacaklar. Promosyon kazancı, bazı bankalarda 15 bin liraya kadar çıkarken, bazıları ise ek gelir sağlamak adına belirli koşullar öne sürüyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 06:33 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:22
Emekliye 4.500 TL ödeme listesi geldi! 9.800 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 10-11-12 Şubat arası ek maaş yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için harekete geçildi. Bu kararla birlikte, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyun indirimli kullanılmasına kadar bir dizi iyileştirme gündeme alındı. Öte yandan promosyon ödemelerinde de artışlar yaşandı. İşte detaylar...

Emekliye 4.500 TL ödeme listesi geldi! 9.800 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 10-11-12 Şubat arası ek maaş yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 2

Banka promosyonları, emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlama fırsatını genişletiyor. Bu yıl, emekli olacak birçok EYT'li de bu promosyonlardan yararlanacak. Promosyon miktarı 15 bin liraya kadar çıkarken, bazı bankalar hiçbir koşul aramadan ödeme yaparken, bazıları otomatik fatura ödeme talimatı, kartla alışveriş gibi ek şartlarla tutarı artırıyor.

Emekliye 4.500 TL ödeme listesi geldi! 9.800 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 10-11-12 Şubat arası ek maaş yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 3

Taban aylığın 10 bin lira olmasıyla birlikte, tüm emekliler en üst dilimden promosyon alma imkanına kavuştu. Daha önce 7 bin 500-9 bin 999 lira maaş aralığında belirlenen promosyonu alan emekliler, artık 10 bin lira ve üstü aylıklar için belirlenen tutarı alabilecekler.

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