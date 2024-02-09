Emekliye 4.500 TL ödeme listesi geldi! 9.800 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 10-11-12 Şubat arası ek maaş yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil...

1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için harekete geçildi. Bu kararla birlikte, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyun indirimli kullanılmasına kadar bir dizi iyileştirme gündeme alındı. Öte yandan promosyon ödemelerinde de artışlar yaşandı. İşte detaylar...

2 Banka promosyonları, emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlama fırsatını genişletiyor. Bu yıl, emekli olacak birçok EYT'li de bu promosyonlardan yararlanacak. Promosyon miktarı 15 bin liraya kadar çıkarken, bazı bankalar hiçbir koşul aramadan ödeme yaparken, bazıları otomatik fatura ödeme talimatı, kartla alışveriş gibi ek şartlarla tutarı artırıyor.