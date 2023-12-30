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Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL'ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN'a yatacak

Gelişen rekabet ortamında müşteri tabanını genişletme hedefiyle yarışan bankalar, emekliler ve sigortalılar için özel bir avantaj sunan yeni bir kampanya başlattı. Bankalar, müşteri çekme stratejilerini daha da güçlendirmek amacıyla fatura ödemeleri için chip para kampanyalarını devreye aldı. Emekliler için tasarlanan bu kampanyanın detayları açıklandı. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 15:17 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:17
Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL’ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN’a yatacak 1

Emeklilere yönelik düzenlenen özel kampanyalar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak müşteri çekme stratejilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısıyla birlikte bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için çeşitli avantajlar sunan kampanyalara odaklanıyor.

Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL’ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN’a yatacak 2

* AKBANK: Kredi kartına tanımlanacak 1 fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL’ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN’a yatacak 3

* GARANTİ BBVA: Mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus veriyor.

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