Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL'ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN'a yatacak

Emeklilere yönelik düzenlenen özel kampanyalar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak müşteri çekme stratejilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısıyla birlikte bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için çeşitli avantajlar sunan kampanyalara odaklanıyor.
* AKBANK: Kredi kartına tanımlanacak 1 fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para veriyor.
* GARANTİ BBVA: Mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus veriyor.