Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 4.100 TL'ye kadar para iadesi verilecek! Doğal gaz, elektrik, su...1-30 Ocak arası IBAN'a yatacak

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Emeklilere yönelik düzenlenen özel kampanyalar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak müşteri çekme stratejilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısıyla birlikte bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için çeşitli avantajlar sunan kampanyalara odaklanıyor.