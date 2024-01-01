SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %7'lik refah payı + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %40 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR %4 ek ödeme dahilinde...

Yeni yıl ile birlikte geniş bir kesimi etkileyecek önemli mali düzenlemeler yürürlüğe giriyor. İşçilerden memurlara, işsizlerden stajyerlere, yaşlılardan emeklilere kadar hemen herkesin geliri artacak. Emekli maaşlarına yönelik beklenen zam oranları Aralık ayı enflasyonu ile birlikte resmi olarak 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Gelirler, enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de artış yaşayacak. Peki, 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 11:20 Güncelleme 01 Ocak 2024, 11:20
Emekliye %7’lik refah payı + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %40 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR %4 ek ödeme dahilinde... 1

Emekli ve memurların gözü kulağı, aralık ayı enflasyon rakamlarında! 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, emekli ve memur zamlarının da şekillenmesini sağlayacak. Peki, 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK/Bağ-Kur emeklileri ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte, memur emeklisi ve SSK/Bağ-Kur emeklisi maaş zammı tahminleri...

Emekliye %7’lik refah payı + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %40 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR %4 ek ödeme dahilinde... 2

Yeni yılda çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Artışlar bu yılın ilk ayından itibaren başlayacak. İşte milyonları bekleyen artışlar...

Emekliye %7’lik refah payı + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %40 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR %4 ek ödeme dahilinde... 3

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 37.76-38.59 aralığında bekleniyor. Temmuz zammını da 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon belirlenecek. Ayrıca emeklilere iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda hem refah payı hem de en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması formülleri konuşuluyor.

SON DAKİKA