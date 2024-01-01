Emekliye %7'lik refah payı + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %40 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR %4 ek ödeme dahilinde...

Emekli ve memurların gözü kulağı, aralık ayı enflasyon rakamlarında! 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, emekli ve memur zamlarının da şekillenmesini sağlayacak. Peki, 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK/Bağ-Kur emeklileri ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte, memur emeklisi ve SSK/Bağ-Kur emeklisi maaş zammı tahminleri...
Yeni yılda çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Artışlar bu yılın ilk ayından itibaren başlayacak. İşte milyonları bekleyen artışlar...
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 37.76-38.59 aralığında bekleniyor. Temmuz zammını da 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon belirlenecek. Ayrıca emeklilere iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda hem refah payı hem de en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması formülleri konuşuluyor.