Emekliye Ocak 2023'te en az 5.030 TL maaş! 2 aylık veriyle %19,84'lik zam! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım, 2000 öncesi sonrası Ocak- Temmuz 2023 enflasyon farkı! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500 TL olanlar...
Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Ocak zammı için araştırmalara başladı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlanmasıyla beraber de Ocak zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Buna göre 2022 enflasyon beklentisi yüzde 70,60 olarak kayıtlara geçti. Peki, Ocak 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi sonrası emekli maaş hesabı 2023!
Milyonlarca emekli yıl sonu yaklaşırken Ocak 2023 maaşlarını merak ediyor. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Ocak zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. İşte emekli memur meslek meslek maaş hesabı...
Emekli ve memur maaşları Ocak döneminde yeniden artacak. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon beklenti anketi sonuçlanmasıyla emekli ve memur Ocak zammı için ilk ipucu geldi.
SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı
Memur enflasyon farkı beklentisi
Memur ve memur emeklisi zammı
En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı
OCAK AYINDA DAHA KAPSAMLI GELİRLERİ RAHATLATICI DÜZENLEMELER GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile milyonların alım gücünü artırırken, 2023 yılı başında gelecek geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın hem alım gücünü hem de refahını artıracak adımlar üzerinde çalışıyor.