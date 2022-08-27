Aile Bakanlığı hesaplara 1.500 lira yatıracak! Bugün e-Devlet'ten başvuran 15 gün içinde parasını alacak! PTT veya ATM'den alın!
1.500 TL ödenecek! Maddi olarak zor şartlarda yaşam sürdüren ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri açısından çok sayıda kurum ve kuruluş doğrultusunda kira desteği sağlanıyor. Aylık 1500 lira 12 ay boyunca kiracılara ödeniyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. Peki kira yardımı nasıl alınır? Kimler kira yardımından faydalanabilir? İşte merak edilenler!
27.08.2022 12:23 - Son Güncelleme: 27.08.2022 12:23
Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı verilmesi amacıyla kesinlikle ailenin hane gelirinin belli bir ücretin altında olması gerekiyor. Kira yardımı emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Peki, Kaymakamlıktan kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte merak edilenler!