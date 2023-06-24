Emekliye memura süper zam müjdesi verildi! SSK BAĞ-KUR’a 9.500,50 TL, memur emeklisine 22.000,00 TL kök maaş! Seyyanen artış + refah payı dahil en düşük maaş...

Temmuz ayı artışlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına önemli bir artış bekleniyor. Son hesaplamalara göre enflasyon oranları ve refah payının etkisiyle emekli maaşlarında olumlu bir yükseliş öngörülüyor. Zam miktarı, enflasyon oranları ve refah payının açıklanmasıyla belirlenecek. Hesaplamalar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken yeni ipuçları da ortaya çıktı. Bu doğrultuda uzmanlar tarafından son hesaplamalar detaylı bir şekilde yapıldı.