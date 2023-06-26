Emekliye 5 haneli maaş! 6 aylık enflasyon zam oranları belli oldu! 12.204 TL çıplak maaş, 15 puan refah payı...
2023 yılında asgari ücret, %34 oranında bir artışla 11.402 TL'ye yükseltildi. Bu zam, memurlar ve emekliler için gelecek zam oranlarını merak konusu haline getirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son aşamaya gelinirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, ilk 6 aylık enflasyon verilerini açıkladı. Emeklilerin ne kadar zam alacakları ve EYT'lilerin bu zamdan faydalanıp faydalanamayacakları da merak ediliyor. Tüm bu konularla ilgili detaylar haberimizde...
26.06.2023 08:48 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:49
Asgari ücretin %34 artışından sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz'un 5'inde açıklanacak olan enflasyon oranı zam yüzdesini belirleyecek. Yeni maaşlar için sayılı günler kalırken hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları kaç TL zamlanacak? İşte en yeni hesaplamayla maaş tablosu!