Emekliye 5 haneli maaş! 6 aylık enflasyon zam oranları belli oldu! 12.204 TL çıplak maaş, 15 puan refah payı...

Asgari ücretin %34 artışından sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz'un 5'inde açıklanacak olan enflasyon oranı zam yüzdesini belirleyecek. Yeni maaşlar için sayılı günler kalırken hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları kaç TL zamlanacak? İşte en yeni hesaplamayla maaş tablosu!