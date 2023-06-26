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Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama ile milyonlarca emekliye sevindirici bir haber verildi. Bayram öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için erken ödeme yapılacağı duyuruldu. Emeklilere yönelik yapılan açıklamada, maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği belirtildi ve bu açıklama emeklilerin hesaplarını hareketlendirdi. Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği bayram öncesi ödemeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama, sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

takvim.com.tr
26.06.2023 08:46 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:46
NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A SSK kapsamında gelir veya aylık alan vatandaşlar için 2023 Haziran dönemi gelir veya aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A SSK kapsamında emekli aylığı, malullük aylığı, yaşlılık aylığı gibi gelir veya aylık alan kişilerin Haziran dönemi ödemeleri, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir. Bu ödemeler, vatandaşların maddi güvencelerini sürdürebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri adına büyük önem taşır.

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NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

17-18 Haziran tarihlerinde ödeme günü olan emeklilerin ödemeleri 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ise 19 Haziran 2023 tarihinde hesaplarına yatırıldı.

NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Diğer günlerde kalan emekliler için ise 23-24 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri ise 21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu şekilde 4A emeklilerinin tamamı ödemelerini almış oldu.

NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Bugün itibariyle tüm emekliler, emekli maaşlarını hesaplarına almış durumdalar. Ayrıca 4B ve 4C emeklileri de bugün itibariyle ikramiyelerini almış olurken, emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmış oldu.

NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşı, Türkiye'de emeklilik sistemine tabi olan bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primler ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan bir gelirdir. Bu hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler ve formüller doğrultusunda gerçekleştirilir. İşte emekli maaşının nasıl hesaplandığına dair detaylar:

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