NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama ile milyonlarca emekliye sevindirici bir haber verildi. Bayram öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için erken ödeme yapılacağı duyuruldu. Emeklilere yönelik yapılan açıklamada, maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği belirtildi ve bu açıklama emeklilerin hesaplarını hareketlendirdi. Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği bayram öncesi ödemeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama, sevindirici bir haber niteliği taşıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A SSK kapsamında gelir veya aylık alan vatandaşlar için 2023 Haziran dönemi gelir veya aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A SSK kapsamında emekli aylığı, malullük aylığı, yaşlılık aylığı gibi gelir veya aylık alan kişilerin Haziran dönemi ödemeleri, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir. Bu ödemeler, vatandaşların maddi güvencelerini sürdürebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri adına büyük önem taşır.
Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Emekli maaşı, Türkiye'de emeklilik sistemine tabi olan bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primler ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan bir gelirdir. Bu hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler ve formüller doğrultusunda gerçekleştirilir. İşte emekli maaşının nasıl hesaplandığına dair detaylar: