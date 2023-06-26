NETLEŞTİ! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın! Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A SSK kapsamında gelir veya aylık alan vatandaşlar için 2023 Haziran dönemi gelir veya aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A SSK kapsamında emekli aylığı, malullük aylığı, yaşlılık aylığı gibi gelir veya aylık alan kişilerin Haziran dönemi ödemeleri, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir. Bu ödemeler, vatandaşların maddi güvencelerini sürdürebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri adına büyük önem taşır.